'Dreiging' richting gedetineerde in gevangenis Heerhugowaard

HEERHUGOWAARD (ANP) - Er zijn "signalen" dat er "een dreiging" is geuit richting een gedetineerde in de gevangenis in Heerhugowaard. Een woordvoerster van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) bevestigt dinsdag berichtgeving hierover door De Telegraaf.

Volgens De Telegraaf zou de gevangenis hebben ingegrepen na een waarschuwing dat er op de gedetineerde een aanslag zou worden gepleegd. Er zou 50.000 euro zijn betaald om de man te vermoorden.

DJI kan geen details geven over de dreiging en zegt dat de situatie "nauwgezet wordt gevolgd". Inhoudelijk kan DJI er volgens de zegsvrouw niet meer over kwijt "wegens veiligheidsoverwegingen en privacy".

'Protocollen'

De Telegraaf meldt dat drie of vier gedetineerden de man wilden neersteken als hij rond 13.00 uur in de middag richting de imam van de Noord-Hollandse PI zou gaan. Het vermeende doelwit zou op een dodenlijst staan, aldus de krant, hoewel niet duidelijk is waarom.

Volgens de woordvoerster van de DJI krijgt deze dienst "helaas vaker te maken met bedreigingen richting gedetineerden. Dit zijn signalen die door ons uiterst serieus genomen worden. We hebben protocollen om ervoor te zorgen dat we de veiligheid van gedetineerden kunnen waarborgen", zo luidt het.

Welke maatregelen zijn getroffen rond de situatie is niet bekendgemaakt.