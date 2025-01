Tot dusver ruim 150 tips aan politie over kunstroof Assen

ASSEN (ANP) - De politie heeft tot dusver ruim 150 tips gekregen over de kunstroof uit het Drents Museum in Assen van afgelopen vrijdag- op zaterdagnacht. De tips "blijven binnenstromen" zegt een woordvoerder van de politie.

Over de bruikbaarheid van de tips wil hij niets concreets zeggen, behalve dat er informatie tussen zit die verder wordt onderzocht.

De woordvoerder wil ook niet ingaan op andere vragen. Zo is onduidelijk of de politie al verdachten op het oog heeft. De politie wil weten waar de gestolen vluchtauto tussen donderdagochtend en zaterdagochtend was. Of hier al meer duidelijkheid over is, wil de woordvoerder niet zeggen. Of de dieven naar Duitsland zijn gevlucht is nog steeds "een optie", zegt hij. "Alle scenario's over de verblijfplaats van de verdachten staan nog open."

Bij de inbraak werden een gouden helm en drie gouden armbanden gestolen. De Roemeense regering heeft dinsdag gezegd een schadevergoeding te willen voor de Roemeense kunstschatten die zijn buitgemaakt.