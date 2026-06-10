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Drie arrestaties na rellen Belfast, openbaar leven ontregeld

Samenleving
door anp
woensdag, 10 juni 2026 om 14:46
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BELFAST/LONDEN (ANP) - De Britse autoriteiten hebben drie arrestaties verricht na de rellen in Noord-Ierland. Dat meldde onderminister van Veiligheid Dan Jarvis in het parlement, schrijven media als Sky News en de Belfast Telegraph. De autoriteiten verwachten dat meer aanhoudingen zullen volgen.
In Belfast volgde dinsdagavond een golf van geweld op de arrestatie van een Soedanese man na een mesaanval. Relschoppers staken woningen en voertuigen in brand en hadden het volgens politieke leiders gemunt op mensen van buitenlandse afkomst.
Het geweld ontregelde het openbaar leven in de Britse regio en dat is ook woensdag merkbaar. Media schrijven dat sommige scholen eerder sluiten, bus- en treinverkeer later op woensdag wordt opgeschort en dat bedrijven medewerkers hebben opgeroepen om thuis te werken.
Een eerste verdachte van de rellen verschijnt volgens de BBC woensdag voor de rechter. Het gaat om een 39-jarige man die is opgepakt in Newtownabbey, bij Belfast.
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