Kabinet overweegt dat vrouwen soms pepperspray mogen dragen

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet denkt erover na om vrouwen in sommige gevallen toe te staan om pepperspray bij zich te dragen. Het gaat dan bijvoorbeeld om vrouwen die last hebben van een stalker, een conflict hebben in hun relatie of mogelijk slachtoffer kunnen worden van eerwraak. In Denemarken kunnen vrouwen in die gevallen toestemming van de politie krijgen om pepperspray bij zich te houden, en justitieminister David van Weel gaat onderzoeken of dat in Nederland ook moet kunnen.

Volgens de minister kan het vrouwen "een gevoel van veiligheid" geven als zij pepperspray bij zich mogen hebben. Wel zijn er volgens hem ook "significante risico's". Zo kan een aanvaller de pepperspray afpakken en zelf gebruiken. Ook kan de vrouw zichzelf ermee uitschakelen, bijvoorbeeld door gebrekkige ervaring of gebruik bij tegenwind. Verder wil de minister ervoor waken dat burgers het middel tegen elkaar of tegen de politie gaan gebruiken.

Van Weel wil in gesprek "met veiligheidspartners en experts in Denemarken en Nederland" om te kijken of het toestaan van pepperspray in sommige gevallen vrouwen veiliger maakt. Hoewel deze maatregel kan helpen, zal het volgens Van Weel niet alles oplossen. Hij vindt het zelfs "een verontrustende en onacceptabele ontwikkeling" dat vrouwen zelf verantwoordelijk worden gemaakt voor hun eigen veiligheid. Volgens hem is de oplossing dan ook "gelegen in een alomvattende aanpak", bijvoorbeeld door bewustwording, het tegengaan van genderongelijkheid, en goede handhaving en bescherming. "De aanpak van dit probleem is niet de verantwoordelijkheid van (potentiële) slachtoffers, maar van de hele maatschappij", schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.