Duitsland pauzeert asielprocedures van Syriërs na val Assad

BERLIJN (ANP/DPA) - Duitsland pauzeert de asielprocedures van Syriërs vanwege de val van het regime van Bashar al-Assad. Dit heeft betrekking op meer dan 47.000 asielaanvragen, meldt de Federale Dienst voor Migratie en Vluchtelingen (BAMF).

Een woordvoerder zegt dat de burgeroorlog en de huidige politieke situatie in Syrië van grote invloed zijn op de besluitvorming over het verlenen van asiel. De BAMF mag beslissingen uitstellen als de situatie in het land van herkomst van de aanvrager onduidelijk is. Dat is momenteel het geval in Syrië, aldus de woordvoerder. Dat betekent dat aanvragen van Syriërs "lager op de stapel worden geplaatst" en andere aanvragen juist eerder aan de beurt komen.

Duitse politici van oppositiepartij CDU/CSU hebben zich al hardop afgevraagd of de val van Assads regime ervoor kan zorgen dat Syrische vluchtelingen weer naar huis kunnen. Maar volgens minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser is het voor die conclusie nog te vroeg. "De situatie in Syrië is momenteel erg onduidelijk. Daarom is het nog niet te overzien wat de mogelijkheden op terugkeer zijn en zou het bedenkelijk zijn om daarover te speculeren nu de omstandigheden zo instabiel zijn."

Het Duitse besluit heeft geen invloed op het terugsturen van Syrische vluchtelingen naar andere landen in de Europese Unie, als onderdeel van de zogenoemde Dublinverordening. Daarin is afgesproken waar asielzoekers in Europa hun aanvraag moeten indienen.