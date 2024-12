F-35's Nederland onderscheppen Russische toestellen boven Oostzee

DEN HAAG (ANP) - Twee Nederlandse F-35-gevechtsvliegtuigen die in Estland zijn gestationeerd, hebben vrijdag voor het eerst Russische vliegtuigen onderschept boven de Oostzee. Het ging om drie Russische verkennings- en spionagevliegtuigen. De Nederlandse piloten hebben de toestellen boven internationale wateren op afstand geëscorteerd tot aan de grens van het NAVO-gebied, meldt Defensie maandag.

Sinds begin december zijn vier Nederlandse F-35's actief in de Baltische staat voor de NAVO-missie Air Policing, die is ingesteld om het luchtruim boven Oost-Europa te bewaken. Voor deze opdracht moeten twee F-35-piloten na een melding binnen enkele minuten opstijgen vanaf vliegbasis Ämari, om een toestel te onderscheppen dat het NAVO-luchtruim nadert zonder zich te identificeren. Vrijdag werd er twee keer een melding gedaan voor deze zogeheten quick reaction alert (QRA).

Defensieminister Ruben Brekelmans meldt op X dat hij "trots is dat onze luchtmacht paraat staat om ons gezamenlijk NAVO-luchtruim te bewaken!" Volgens hem toont de actie van vrijdag aan dat de Russische strijdkrachten op allerlei manieren actief zijn in de buurt van het NAVO-luchtruim. "Onze bondgenoten in de Baltische staten zijn blij met onze inzet", laat hij weten.