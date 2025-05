Duitsland weert eerste asielzoekers sinds strenger migratiebeleid

BERLIJN (ANP/DPA) - Duitsland heeft voor het eerst asielzoekers aan de grens geweerd sinds het ingaan van het strengere migratiebeleid. Vier Afghanen die via Luxemburg het land binnenkwamen, zijn volgens de politie teruggestuurd.

De twee vrouwen en twee mannen hadden eerder asiel aangevraagd in Griekenland. Agenten troffen hen aan tijdens een controle van een bus in het West-Duitse Trier. De Afghanen werden teruggestuurd na overleg met de politie in Luxemburg, aldus een woordvoerder van de politie.

De Duitse regering die dinsdag aantrad, heeft het migratiebeleid aangescherpt. Er komen meer grenscontroles om meer migranten te weren. De regering wil de meeste asielzoekers wegsturen. Alleen zwangeren, kinderen en andere groepen "kwetsbare mensen" mogen het land betreden.