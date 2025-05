160.000 mensen bij Barcelona moeten binnenblijven om giftige wolk

VILANOVA I LA GELTRÚ (ANP/AFP) - De Spaanse autoriteiten hebben 160.000 mensen in de buurt van Barcelona opgeroepen om voorlopig binnen te blijven. Door een brand in een industriële opslagplaats is er een giftige wolk ontstaan in de omgeving.

De brand brak zaterdag uit in Vilanova i la Geltrú, zo'n 30 kilometer ten zuiden van Barcelona. In het brandende gebouw lagen producten voor zwembadreiniging opgeslagen. Daardoor is een grote hoeveelheid chloor vrijgekomen. In gasvorm is dat giftig.

"Verlaat je huis of werkplek niet als je je in het getroffen gebied bevindt", schrijft de civiele beschermingsdienst op sociale media. Inwoners van Vilanova i la Geltrú tot aan Calafell, dat nog 10 kilometer naar het zuiden ligt, krijgen het advies om ramen en deuren gesloten te houden. Wegen en treinstations zijn gesloten om te voorkomen dat mensen naar het gebied reizen.

De brandweer is druk bezig de brand te blussen en heeft nog geen meldingen van slachtoffers, zowel door de brand als de gifwolk.