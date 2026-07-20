Duizenden in India op de been voor 'kakkerlakkenprotest'

NEW DELHI (ANP/AFP) - In New Delhi zijn de ordediensten slaags geraakt met demonstranten. Duizenden veelal jonge demonstranten zijn daar de straat opgegaan uit onvrede met de regering en specifiek de minister van Onderwijs. Eerder werd internet in delen van de stad al aan banden gelegd, uit angst voor onlusten. De protesten werden op voorhand verboden.

De demonstranten scharen zich achter de zogenoemde kakkerlakkenpartij, een groep die naar eigen zeggen opkomt voor de "overschoolde, arbeidsongeschikte en politiek gefrustreerde jeugd". Die onvrede komt voort uit een combinatie van demografische druk, kritiek op het onderwijssysteem en op de overheid in brede zin. De beweging kreeg al snel momentum.

Zondag werd een bekende activist opgenomen in het ziekenhuis nadat hij in hongerstaking was gegaan om zijn steun te betuigen. Op sociale media zegt hij maandag zich goed te voelen en meldt hij het ziekenhuis te hebben verzocht hem te ontslaan, zodat hij kan deelnemen aan de demonstraties.