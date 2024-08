SNEEK (ANP) - Een persoon is zaterdagavond gewond geraakt door een explosie bij een woning in het Friese Sneek. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, laat een woordvoerster van de politie weten.

De ontploffing gebeurde om 23.25 uur bij een huis aan de Spitaal. Het Team Explosievenverkenning (TEV) van de politie is ter plaatse en doet onderzoek.