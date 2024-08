Meer overlast scheepvaart door sluiting Julianakanaal

MAASTRICHT (ANP) - De sluiting van het Julianakanaal vanaf maandag zal tot grote hinder leiden voor de scheepvaart. Zo moeten schepen die via de Zeeuwse Kreekraksluizen willen omvaren, de komende weken rekening houden met wachttijden tot tien uur.

De Kreekraksluizen liggen in het Schelde-Rijnkanaal, een van de drukste vaarroutes van Europa. Tot 27 september voert Rijkswaterstaat groot onderhoud uit op het Zeeuwse sluizencomplex. Slechts één kolk is beschikbaar voor doorvaart. Schepen die moeten omvaren vanwege de sluiting van het Julianakanaal lopen dus nog meer vertraging op.

Schepen die onderlangs via België omvaren, komen langs de Oosterweelverbinding waar eveneens werkzaamheden worden verricht. Daar kan wel langs gevaren worden, zegt Rijkswaterstaat. "Dus schippers komen niet stil te liggen. Maar die omvaarroute zal zeker wel wat extra drukte opleveren en dus extra tijd in beslag nemen."

Grote schade

Koninklijke Binnenvaart Nederland heeft al laten weten grote schade te lijden door de werkzaamheden. De brancheorganisatie vreest dat vervoer over water zo duur wordt dat voor alternatief transport over de weg moet worden gekozen. Ook Industrieterrein Chemelot, waar grote bedrijven als SABIC, OCI Nitrogen, Fibrant en AnQore zijn gevestigd, vreest voor grote schade. Chemelot heeft gedreigd met een gang naar de rechter. Wessem Port Services, verantwoordelijk voor een groot deel van de logistiek in de haven van Chemelot, heeft laten weten dat de komende maanden vaker voor vervoer over de weg gekozen zal worden.

Verschuiving van binnenvaart naar de weg is onmogelijk, stelt Koninklijke Binnenvaart Nederland. "Daar zouden voor een maand minimaal 86.000 vrachtwagens voor nodig zijn", zegt een woordvoerster. "Vervoer over water is flink goedkoper dan via de weg en is ook minder belastend voor materieel en personeel. Een schip kan de lading meenemen van 74 vrachtauto's".

Het Julianakanaal in Limburg wordt dieper en breder gemaakt zodat er grotere schepen doorheen kunnen. Om het vaarverkeer door te kunnen laten gaan was een bouwkuip in een deel van het kanaal aangelegd, maar die liep vorig jaar vol met water. Deze week werd bekend dat werkzaamheden in het Julianakanaal veel duurder worden dan oorspronkelijk gepland. In totaal gaat de operatie bijna een miljard euro kosten.