DEN HAAG (ANP) - Een lichaam is geborgen bij de portiekflat aan de Tarwekamp in Den Haag waar zaterdagochtend een explosie was. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Er wordt gezocht naar meer slachtoffers onder het puin. Door de explosie raakten drie mensen gewond. Eerst werd gemeld dat er vier gewonden waren, onder wie een kind. Volgens verschillende media is er toch geen kind gewond geraakt.