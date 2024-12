Eerste openbare zitting zedenzaak Enkhuizen

ALKMAAR (ANP) - Bij de rechtbank in Alkmaar vindt maandag de eerste openbare zitting plaats in de strafzaak tegen de 27-jarige Winston A. uit Enkhuizen, die ervan wordt verdacht dat hij via Snapchat honderden jongens heeft verleid seksuele handelingen te plegen voor de camera. Hij sloeg daar beelden van op, aldus het Openbaar Ministerie. De man zou zich hebben voorgedaan als jong, knap meisje en chatte met de jongens.

Justitie verdenkt A. van het maken en bezitten van kinderpornografie en van seksueel misbruik van een minderjarige jongen. Ook van dat misbruik zou hij beelden hebben gemaakt. De politie arresteerde de verdachte in september, na twee meldingen van slachtoffers.

Volgens het OM komen de slachtoffers uit het hele land en zijn ze tussen de 10 en 16 jaar. Justitie zei destijds dat er geen aanwijzingen zijn dat A. de beelden heeft verspreid of slachtoffers heeft afgeperst. Het bij A. gevonden beeldmateriaal, dat soms van vergaande aard zou zijn, is vanaf 2016 gemaakt.