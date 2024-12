Netanyahu succesvol geopereerd aan prostaat

JERUZALEM (ANP/AFP) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu is zondag succesvol aan zijn prostaat geopereerd. Het ziekenhuis waar de operatie werd uitgevoerd, het Hadassah Medisch Centrum in Jeruzalem, meldt dat de premier in "goede conditie" is en nog enkele dagen voor observatie in het ziekenhuis blijft.

Het kantoor van Netanyahu maakte zaterdag bekend dat de premier een infectie aan zijn urinewegen had als gevolg van een vergrote prostaat. De vergroting zou niet kwaadaardig zijn.

Het is de derde keer dit jaar dat Netanyahu geopereerd is. In maart werd hij behandeld voor een hernia en in juli kreeg hij een pacemaker.