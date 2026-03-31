Eindhovense terrorismeverdachte blijft langer in cel

ROTTERDAM (ANP) - De 21-jarige man die afgelopen zaterdag in Eindhoven werd aangehouden in een terrorismeonderzoek blijft veertien dagen langer vast. De Eindhovenaar wordt verdacht van opruiing tot een terroristisch misdrijf en deelname aan een terroristische organisatie, meldt het Openbaar Ministerie.

De verdachte werd aangehouden na een ambtsbericht van de AIVD waarin stond dat hij IS-aanhanger is en dat hij online IS-propaganda zou verspreiden.

De Eindhovenaar mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Het onderzoek is nog in volle gang.