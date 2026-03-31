Oncologen over ‘het slechtste diner’: deze vier voedingsmiddelen smeken ze je te schrappen

Cijfers

In grote langlopende studies onder tienduizenden vrouwen steeg het risico op voorstadia van darmkanker met 45 procent bij de hoogste consumptie van ultrabewerkt voedsel, vergeleken met de laagste.Een ander onderzoek vond 8 procent meer darmkanker per 30 gram extra rood en bewerkt vlees per dag. Wereldwijd schat de Wereld Kanker Onderzoeksfonds‑alliantie dat een aanzienlijk deel van de gevallen van colorectale kanker voorkomen kan worden door minder rood en bewerkt vlees en meer vezelrijke, onbewerkte voeding te eten.