ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kamer schaart zich achter plan voor vuurwerk vanaf 18 jaar

door anp
dinsdag, 31 maart 2026 om 16:18
DEN HAAG (ANP) - Wie onder het aankomende vuurwerkverbod toch vuurwerk wil afsteken, moet minimaal 18 jaar zijn, vindt de Tweede Kamer. Een motie van CDA en Partij voor de Dieren waar dat voorstel in staat, kreeg dinsdag steun van een Kamermeerderheid.
Ook coalitiepartij VVD steunde de motie. Die partij twijfelde eerder over een vuurwerkverbod, maar ging vorig jaar overstag.
De bedoeling is dat het vuurwerkverbod komende jaarwisseling van kracht is. Verenigingen en stichtingen kunnen een uitzondering op dat verbod aanvragen om toch vuurwerk te mogen afsteken.
Het vorige kabinet stelde voor om voor het afsteken een minimumleeftijd van 16 jaar te hanteren, volgens de Kamer moet dat dus 18 jaar worden. De huidige CDA-staatssecretaris Annet Bertram (Infrastructuur en Waterstaat) vindt dat een goed idee. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten pleitte ook voor een ophoging van de leeftijdsgrens.
loading

Loading