EU-Commissie: situatie Syrië nog te onzeker om veilig te verklaren

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie vindt het te vroeg om te bepalen of Syrië veilig genoeg is voor Syrische vluchtelingen in Europa om terug te keren. "De huidige situatie zorgt voor veel hoop maar ook veel onzekerheid", stelt de Commissie. De Commissie wil eerst zien wat de volgende stappen zijn van de winnende partijen in Syrië.

In oktober stelde het Nederlandse kabinet nog voor om delen van Syrië veilig te verklaren, omdat er niet meer gevochten werd. De afgelopen week namen oprukkende rebellengroepen in een hoog tempo steden in en dit weekend ook de hoofdstad Damascus.

Brussel kijkt vooral naar de islamitische rebellengroep Hayat Tahrir al-Sham (HTS). De groep staat op de terreurlijst van de Verenigde Naties. Na de val van het regime van dictator Bashar al-Assad werpt de leider van HTS, Abu Mohammed al Jolani, zich op als hét kopstuk van de rebellen. De Commissie roept partijen die betrokken zijn bij de val van Assad op om te streven naar een vreedzame, inclusieve toekomst voor het land.