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EU heeft opnieuw minder asielverzoeken dan jaar ervoor

Samenleving
door anp
dinsdag, 09 juni 2026 om 14:26
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BRUSSEL (ANP) - In 2025 deden opnieuw minder mensen een verzoek tot asielopvang in de Europese Unie, meldt het Asielagentschap van de Europese Unie (EUAA). Dat is voor het tweede jaar op rij. Het aantal asielverzoeken ligt daarmee op het laagste niveau sinds 2021.
In 2025 deden ongeveer 822.000 mensen een asielverzoek in de Europese landen die samenwerken op het gebied van asielaanvragen. Dat zijn de 27 EU-landen, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland. Dat zijn 19 procent minder aanvragen dan in 2024.
De afname komt onder meer doordat bijvoorbeeld de instroom vanuit Syrië is afgenomen, aldus het agentschap. Ook de samenwerking van de EU met andere landen om migratiestromen buiten de EU op te vangen, speelt een rol, ziet de EUAA.
Op vrijdag gaat het asiel- en migratiepact van de EU in. Daarin staan strengere regels voor het screenen van asielzoekers en het behandelen van asielverzoeken.
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