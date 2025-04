EU-hof: Malta mag staatsburgerschap niet 'verkopen'

AMSTERDAM (ANP/RTR) - Malta mag niet toestaan dat buitenlanders de Maltese nationaliteit kunnen kopen, omdat ze daarmee automatisch EU-burger worden. Dat oordeelt het Hof van Justitie van de Europese Unie dinsdag. Het is mogelijk het Maltese staatsburgerschap te krijgen als buitenlanders een forse investering doen van rond een miljoen euro. Daarom stapte de Europese Commissie naar de rechter.

Omdat Malta lid is van de EU, worden deze burgers die hun paspoort kopen ook automatisch EU-burgers die in de Unie kunnen leven en werken. Het hof beschouwt dit als "vermarkting van het burgerschap", wat niet mag volgens EU-verdragen.

Een lidstaat mag zijn nationaliteit "en dus ook het Europees burgerschap niet toekennen in ruil voor vooraf bepaalde betalingen of investeringen, aangezien dit de verkrijging van de nationaliteit in essentie zou reduceren tot een loutere handelstransactie", schrijft het hof.

Malta is sinds 2004 lid van de Europese Unie.