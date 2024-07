EU-kopstuk Michel boos op Hongaarse premier om 'vredesmissie'

STRAATSBURG (ANP) - Charles Michel, de voorzitter van de EU-regeringsleiders, heeft de Hongaarse premier Viktor Orbán een boze brief geschreven. Michel wil gezegd hebben dat Orbán bij zijn bezoeken als zelfverklaard vredesbemiddelaar aan onder anderen de Russische president Vladimir Poetin niet namens de EU optrad. Hij wil de Hongaarse premier "zeggen waar het op staat".

Het steekt Michel dat Orbán de EU een "oorlogsgezind" beleid aanwrijft. Dat kan hij naar eigen zeggen niet over zijn kant laten gaan. "Het is juist het tegendeel", schrijft Michel aan de Hongaarse premier. "Rusland is de agressor en Oekraïne is het slachtoffer dat zijn recht op zelfverdediging uitoefent".

Het EU-voorzitterschap dat Hongarije dit halfjaar bekleedt, heeft geen rol in het vertegenwoordigen van de unie op het internationale toneel", onderstreept Michel nog eens. Hongarije "heeft geen mandaat gekregen" van de EU-leiders om "namens de unie contacten aan te knopen". Dat had Michel Orbán voor diens bezoek aan het Kremlin ook al voorgehouden, stelt hij.