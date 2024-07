Radicaal-rechtse kandidaten in Europarlement geen vicevoorzitter

STRAATSBURG (ANP) - Het Europees Parlement heeft dinsdag veertien nieuwe vicevoorzitters voor het Europees Parlement gekozen. De twee kandidaten van de radicaal-rechtse Patriotten voor Europa en de kandidaat van de eveneens radicaal-rechtse groep Europa van Soevereine Naties (ENS) hebben onvoldoende steun gekregen voor een van deze posten.

Het is niet te zeggen of dat iets te maken heeft met het aangekondigde cordon sanitaire tegen uiterst rechts. De stemming is geheim. Het rechts-conservatieve ECR kreeg wel twee vicevoorzitters, dus voor de partij van de Italiaanse premier Giorgia Meloni lijkt de uitsluitingsafspraak in ieder geval niet te gelden.

De EVP, de grootste politieke groep in het Europees Parlement, wil een cordon sanitaire vormen tegen radicaal-rechtse politieke groepen in het Europees Parlement. Dat wil de EVP samen doen met de sociaaldemocraten en de liberalen. De Groenen zijn daar ook voorstander van, wat inhoudt dat de radicaal-rechtse groepen consequent worden genegeerd, met als doel hen zo buitenspel te zetten.

Vrienden van Poetin

"We willen niet dat Europarlementariërs van deze extreemrechtse groepen en vrienden van Poetin de institutie vertegenwoordigen", zei de EVP-woordvoerder vorige week tijdens een persbijeenkomst.

Vijf Europarlementariërs van de sociaaldemocraten zijn tot vicevoorzitter gekozen. Dit is de tweede partij in grootte van het nieuwe Europese Parlement, na de EVP van parlementsvoorzitter Roberta Metsola en Ursula von der Leyen, de huidige voorzitter van de Europese Commissie. Drie parlementsleden van de EVP zijn eveneens als vicevoorzitter gekozen.

De liberale groep Renew vaardigt twee vicevoorzitters af. De Groenen en de uiterste linkse politieke groepering leveren ieder één vicevoorzitter.