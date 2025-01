EU-missie in Armenië wordt met twee jaar verlengd

BRUSSEL (ANP) - De EU-missie in Armenië (EUMA) wordt met twee jaar verlengd tot februari 2027, heeft de Europese Commissie besloten. De civiele missie is twee jaar geleden in het leven geroepen om de grens tussen Armenië en Azerbeidzjan in de gaten te houden. Aanleiding was toen een aanval van Azerbeidzjan op Armenië.

Het mandaat van de ongewapende missie blijft ongewijzigd. Naast een waarnemersmissie moet EUMA ook voor veiligheid zorgen in conflictgebieden en het vertrouwen tussen beide landen versterken. Er werken ongeveer tweehonderd waarnemers en civiele experts uit 25 EU-landen en Canada.

Beide landen ruzieden decennia over de enclave Nagorno-Karabach. Enkele maanden na het begin van de EU-missie veroverde Azerbeidzjan in september 2023 bijna de hele enclave waarbij meer dan 100.000 etnische Armeniërs op de vlucht sloegen. Sindsdien onderhandelen beide landen over een vredesverdrag.