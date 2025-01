Madlener: persoonlijke kentekens zijn duur en ingewikkeld

DEN HAAG (ANP) - Het invoeren van gepersonaliseerde kentekenplaten in Nederland is duur en ingewikkeld, schrijft minister Barry Madlener (Infrastructuur) in een brief aan de Tweede Kamer. De minister ziet daarom geen aanleiding om de regels te veranderen.

PVV-Kamerlid Hidde Heutink vroeg zijn partijgenoot Madlener een jaar geleden om verschillende opties voor de persoonlijke nummerborden te onderzoeken. Dat zou de overheid geld kunnen opleveren, verwachtte hij. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde Heutinks motie.

Onderzoekers en de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) zetten meerdere mogelijkheden op een rij. De gepersonaliseerde kentekens kunnen bijvoorbeeld aan een voertuig worden gekoppeld, maar ook aan een persoon. Die laatste optie kost de hele sector naar schatting meer dan 100 miljoen euro om in te voeren. De opbrengsten kunnen tientallen miljoenen bedragen.