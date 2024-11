Excuses regiopresident Valencia voor optreden bij overstromingen

VALENCIA (ANP/AFP) - Carlos Mazón, de regiopresident van Valencia, heeft zijn excuses aangeboden voor het gebrekkige optreden van de autoriteiten bij de overstromingen van eind oktober. Hij gaf tijdens een toespraak in het regionale parlement toe dat er fouten zijn gemaakt en zei dat hij niet zou weglopen voor zijn verantwoordelijkheid.

Mazón kreeg veel kritiek omdat de inwoners van Valencia pas zeer laat een waarschuwing kregen voor het noodweer. Toen mensen een sms ontvingen over de zware regenval, werden de auto's op straat al meegesleurd door het stromende water. Zeker 224 mensen kwamen om en er wordt nog gezocht naar vermisten.

Er is ook veel kritiek over de langzame reactie in de nasleep van de ramp. In veel getroffen dorpen zijn mensen zelf aan de slag gegaan met het opruimen van de ravage omdat het te lang duurde voordat er officiële hulp kwam. De excuses van Mazón waren gericht aan de mensen die "het gevoel hebben dat de hulp niet kwam of niet genoeg was".

Afgelopen zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Valencia tegen de aanpak van de regionale regering. Mensen schreeuwden "moordenaars", terwijl ze afbeeldingen van Mazón en premier Pedro Sánchez omhooghielden.