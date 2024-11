Nobel heeft na aangifte geen spijt van aanwijzen moslimjongeren

DEN HAAG (ANP) - Het spijt staatssecretaris Jurgen Nobel (Integratie) niet dat hij na de aanvallen op Israëlische voetbalsupporters naar moslimjongeren wees. Ook niet nu een koepel van moskeeën aangifte tegen hem heeft gedaan van onder meer discriminatie. Nobel heeft bij zijn oordeel over het geweld in Amsterdam meteen ook aangetekend dat veel islamitische jongeren zich wel aan de Nederlandse waarden en normen houden, benadrukt hij. "Tegelijkertijd blijf ik benoemen, dat is ook mijn taak als staatssecretaris."

Nobel trok maandag uit de aanvallen op supporters van Maccabi Tel Aviv onder meer de conclusie dat islamitische jongeren "voor een groot deel onze Nederlandse normen en waarden niet onderschrijven". Reden voor moskeekoepel K7 om aangifte te doen van groepsbelediging, het zaaien van haat en discriminatie.

De VVD-staatssecretaris "had liever gezien dat ze met mij gewoon het gesprek aan waren gegaan", zei hij bij aankomst voor de ministerraad. Maar "iedereen kan en mag aangifte doen". Hij blijft de dialoog aangaan, verzekert hij, maar neemt niet alsnog zelf contact op met K7.