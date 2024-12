Explosie bij woning Zwijndrecht, naastgelegen huizen beschadigd

ZWIJNDRECHT (ANP) - Meerdere woningen aan de Buizerdstraat in Zwijndrecht zijn beschadigd geraakt door een explosie, bevestigde de politie na berichtgeving van de regionale omroep Rijnmond en MediaTV. Niemand raakte gewond.

In de nacht van maandag op dinsdag vond de explosie iets voor 01.00 uur plaats bij een woning. Deze, en de twee naastgelegen huizen, raakten beschadigd. De politie is op zoek naar getuigen van de ontploffing.

Rijnmond meldde dat afgelopen nacht ook bij een woning aan de Develstraat in de Rotterdamse wijk Feijenoord vuurwerk naar binnen werd gegooid, waarna kort brand ontstond. Hierdoor raakte de woning volgens de regionale omroep licht beschadigd. Daarnaast waren er in de nacht van maandag op dinsdag meerdere autobranden in de stad, aldus Rijnmond. De politie kan deze incidenten nog niet bevestigen.