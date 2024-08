Extra beveiliging bij huis nabestaanden Vlaardingse loodgieter

VLAARDINGEN (ANP) - Bij het huis van de nabestaanden van de maandag overleden Vlaardingse loodgieter Ron van Uffelen komt extra beveiliging. Dat heeft de Vlaardingse locoburgemeester Bart Bikkers besloten na overleg met de politie en het Openbaar Ministerie. Hoe de extra beveiliging bij het pand aan de Gretha Hofstralaan in de wijk Holy Zuid vorm krijgt, is niet bekendgemaakt. Er was al cameratoezicht bij het pand.

"Het is verschrikkelijk dat dit juist nu weer is gebeurd," zei Bikkers. "In een tijd waarin de familie rust nodig heeft om te kunnen rouwen en afscheid te nemen. Ik leef mee met alle betrokkenen. Na raadpleging van de politie en het Openbaar Ministerie heb ik besloten de woning niet te sluiten. Op dit moment is het voor de rust van het gezin belangrijk in hun vertrouwde omgeving te kunnen blijven. Ik roep iedereen op om de privacy van de familie te respecteren en hen de rust te gunnen die zo hard nodig is."

De familie van Van Uffelen verzocht de autoriteiten woensdag om beveiliging. Advocaat Richard Korver vroeg namens de nabestaanden de politie, burgemeester en het Openbaar Ministerie "om hen heen te gaan staan".

Doelwit van geweld

Bij het huis zijn in de nacht van dinsdag op woensdag brandbare voorwerpen voor de deur gevonden. Twee mensen zijn later in de nacht aangehouden op verdenking van het plaatsen van de materialen. De voorwerpen werden woensdag rond 05.30 uur aangetroffen voor de deur van de woning. Er is niets geëxplodeerd en er zijn geen gewonden, aldus de politie. In de woning waren mensen aanwezig.

Het huis en bedrijfseigendommen van Van Uffelen waren al meer dan twintig keer het doelwit van geweld. Wie het op hem had gemunt en wat de reden van de bedreigingen is, is niet bekend. Van Uffelen heeft steeds verklaard niet te weten waarom hij het doelwit van het geweld is.

"Het lopende onderzoek in deze zaak gaat onverminderd door", meldt Bikkers nog.