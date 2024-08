'Flitsmarathon' leidt in Nederland tot 23.000 processen-verbaal

DEN HAAG (ANP) - In Nederland zijn vorige week in het kader van een Europese actieweek zo'n 23.000 processen-verbaal opgemaakt voor te hard rijden. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie na een item over de extra snelheidscontroles in het NOS Radio 1 Journaal. Van 156 snelheidsovertreders werd het rijbewijs ingenomen, wat gebeurt als weggebruikers meer dan 50 kilometer per uur te hard rijden.

De extra controles in Europa, ook wel 'flitsmarathon' genoemd, vonden plaats tussen 5 en 11 augustus. De actieweek was een initiatief van Roadpol, een samenwerkingsverband van meerdere Europese politiekorpsen. Het idee erachter was om aandacht te vragen voor de verkeersveiligheid. Volgens Roadpol is te hard rijden een van de belangrijkste oorzaken van dodelijke verkeersongelukken.

"Mensen schatten hun snelheid vaak verkeerd in en ze onderschatten de remweg die nodig is om tot stilstand te komen", licht de politiewoordvoerder toe. Daardoor komen volgens hem te vaak ongevallen voor met ernstige of dodelijke afloop.