Faber belooft grensgemeenten nu te betrekken bij controles

BAARLE-NASSAU (ANP) - Minister Marjolein Faber (Asiel en Migratie) heeft toegegeven dat ze grensgemeenten eerder had moeten betrekken bij haar plannen voor grenscontroles, na beklag van 46 burgemeesters. In een gesprek dat volgde op een brief met daarin de zorgen over de uitvoering en de gang van zaken, beloofde Faber beterschap. "Ze heeft de belofte gedaan om bij de evaluaties na drie en na zes maanden de grensgemeenten te betrekken", laat een woordvoerder van de gemeente Baarle-Nassau weten.

Een woordvoerder laat namens Faber weten dat er een constructief gesprek is gevoerd en de minister ook in de toekomst met de burgemeesters van de grensgemeentes in gesprek zal blijven over het verloop van de controles.

Burgemeester Marjon de Hoon-Veelenturf van de Brabantse gemeente Baarle-Nassau had als voorzitter van de samenwerkende grensgemeenten de brief naar Faber gestuurd. Anderhalve week later zat ze samen met de burgemeesters van het Noord-Groningse Oldambt en het Achterhoekse Winterswijk aan tafel bij de minister. Zij deelden onder andere hun zorgen over oponthoud voor inwoners die dagelijks de grens met Duitsland of België overgaan en over de onduidelijkheid over de werkwijze van de controles.

Met de grenscontroles wil het kabinet migratie en mensensmokkel tegengaan. De Koninklijke Marechaussee (KMar) zal daarom vanaf 9 december extra controles uitvoeren "op basis van informatie en risicoanalyse", zo vat de woordvoerder van De Hoon-Veelenturf samen. Er worden geen fuiken gezet, waarmee de zorgen over lange wachttijden bij de grens lijken weggenomen.