Air France-KLM hoger op Damrak na val Franse regering

AMSTERDAM (ANP) - Air France-KLM eindigde donderdag tussen de stijgers op de aandelenbeurs in Amsterdam. Beleggers leken te reageren op de val van de Franse regering, die eerder van plan was extra belasting op de luchtvaart te heffen. Het aandeel van de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie won 5,8 procent.

Specifiek ging het om een belastingverhoging op vliegtickets voor alle vluchten die vanuit Frankrijk vertrekken. Air France-KLM heeft vorige maand nog gewaarschuwd voor de impact van de belastingverhogingen op de verduurzamingsplannen van het luchtvaartconcern. Ook het operationele resultaat zou daaronder lijden, aldus Air France-KLM.

De AEX-index stond aan het einde van de handelsdag 0,3 procent hoger op 894,40 punten. De MidKap kreeg er 0,6 procent bij en sloot op 874,20 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen stegen tot 0,6 procent. De beurs in Frankrijk won 0,4 procent, ondanks de val van de Franse regering. Premier Michel Barnier diende donderdag zijn ontslag in bij president Emmanuel Macron, nadat woensdagavond een motie van wantrouwen tegen zijn regering werd aangenomen.