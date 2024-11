Faber gaat proberen effect strenger asielbeleid uit te rekenen

DEN HAAG (ANP) - Asielminister Marjolein Faber gaat op aandringen van de Tweede Kamer proberen te ramen hoeveel asielzoekers er minder naar Nederland komen door haar asielbeleid. Veel Kamerleden vinden Fabers veronderstelling dat asielzoekers worden afgeschrikt en opvangplaatsen dus kunnen worden wegbezuinigd op zijn minst "spannend". Ze willen een onderbouwing voordat ze volgende maand over Fabers begroting stemmen.

Faber stuurde voor ze haar begroting donderdag in de Kamer verdedigde al de nieuwste prognoses van haar ministerie. Ambtenaren voorzien in 2027, als Faber fors wil gaan bezuinigen op de behandeling van asielaanvragen en de opvang van asielzoekers, eerder een lichte groei. De forse daling waarop de minister rekent, lijkt volgens haar medewerkers dus vooralsnog onwaarschijnlijk. Ook Queeny Rajkowski van regeringspartij VVD noemt de ingeboekte bezuiniging daarom "spannend en ambitieus".

Maar die "kale cijfers" hebben uitleg nodig om ze goed te kunnen begrijpen, waarschuwde de PVV-minister. Ze belooft de Kamer nog deze maand een toelichting. Bijvoorbeeld over hoeveel nareizigers er worden verwacht en wat de prognoses zeggen over de achterstanden bij vreemdelingendienst IND. Faber probeert dan meteen ook in cijfers uit te drukken wat de strengere asielmaatregelen kunnen schelen waaraan ze werkt, beloofde ze CDA-leider Henri Bontenbal.