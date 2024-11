Maccabi-fans verlaten Dam, zeker tien aanhoudingen

AMSTERDAM (ANP) - De politie heeft inmiddels zo'n tien mensen aangehouden bij de Dam in Amsterdam, waar supporters van de Israëlische voetbalclub Maccabi Tel Aviv zich hadden verzameld. De verdachten zijn aangehouden voor strafbare feiten zoals het overtreden van de openbare orde, laat een politiewoordvoerster weten. Rond 17.20 uur stroomde de Dam leeg en verplaatsten veel Israëlische fans zich richting het Centraal Station. Maccabi Tel Aviv speelt om 21.00 uur tegen Ajax in de Europa League.

Sinds de middag stonden er in aanloop naar de wedstrijd honderden Israëlische voetbalsupporters op de Dam. Bij vlagen was het onrustig op het plein. Het kwam tot meerdere opstootjes tussen fans van Maccabi en pro-Palestijnse mensen die leuzen zoals "Free Palestine" scandeerden. Ook werd meerdere keren vuurwerk afgestoken door de Israëlische fans. De politie is in groten getale aanwezig rond de Dam, wat overigens vaker gebeurt bij Europese wedstrijden van Ajax waar veel buitenlandse supporters op afkomen.

Door de spanningen rond de wedstrijd zijn de Dam en meerdere andere gebieden in Amsterdam aangewezen als veiligheidsrisicogebied. In de nacht van woensdag op donderdag was het op meerdere plekken onrustig in de hoofdstad, mogelijk als gevolg van de wedstrijd. Een eerder aangekondigde pro-Palestijnse demonstratie werd door de Amsterdamse driehoek verplaatst van de Johan Cruijff ArenA naar het Anton de Komplein in Amsterdam-Zuidoost.