Faber: te vroeg om conclusies te trekken over grenscontroles

DEN HAAG (ANP) - Het is te vroeg om conclusies te trekken over grenscontroles, vindt asielminister Marjolein Faber. De Koninklijke Marechaussee (KMar) is hier tien dagen geleden mee begonnen om illegale migranten tegen te houden, maar verschillende bonden zijn zeer kritisch over het effect hiervan. Bij een asieldebat dringen oppositiepartijen erop aan dat Faber al in januari de eerste cijfers hierover deelt, maar dat ziet de bewindsvrouw niet zitten.

In plaats daarvan stelde de minister voor om in maart een overzicht te geven van het aantal illegale migranten dat staande is gehouden. De grenscontroles zijn volgens haar niet lang genoeg bezig om conclusies te trekken. Joost Eerdmans (JA21) vindt dat antwoord weinig overtuigend. Hij weet zeker dat Faber trots op de foto was gegaan als in de eerste dagen vijftig tot honderd mensen bij de grens waren tegengehouden.

De KMar herkent zich volgens Faber niet in de kritiek van de Nederlandse Politiebond (NPB), de Marechausseevereniging en de Europese vakbondskoepel voor politie, grenspolitie en militaire politie (Eu.Pol). Die zeggen dat de controles weinig effectief zijn en zelfs ten koste gaan van andere controles die wel een bewezen effect hebben. De bewindsvrouw houdt evenwel vol dat de controles "geen significant effect op de andere taken van de KMar" hebben.