Franse oud-minister Bruno Le Maire wordt adviseur ASML

VELDHOVEN (ANP/RTR) - De voormalige Franse minister van Financiën Bruno Le Maire wordt strategisch adviseur van chipmachinefabrikant ASML. Le Maire gaat het bestuur van ASML onder leiding van de Franse topman Christophe Fouquet adviseren over het versterken van de Europese chipindustrie.

De benoeming van Le Maire gaat per 1 januari in. Een woordvoerder van ASML zegt dat hij het bedrijf zal helpen met het bouwen van een coalitie voor investeringen in de Europese chipindustrie. ASML zegt namelijk dat grote investeringen nodig zijn om de Europese positie in de wereldwijde chipsector te versterken.

Le Maire gaat hier dus advies bij geven. De zegsman van ASML wijst daarbij op de ruime ervaring en kennis van Le Maire als het gaat om overheden, diplomatie en internationale instellingen.

De Fransman stapte in september op als minister van Financiën. Hij was eerder ook minister van Economische Zaken, minister van Landbouw en de Franse staatssecretaris voor Europese Zaken.