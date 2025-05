Faber wil bezuinigen op alles wat het leven in asielcentra dragelijker maakt

Asielminister Marjolein Faber wil voorkomen dat mensen (en met name kinderen) enig plezier hebben tijdens hun verblijf in een AZC. Als ze plezier hadden gewild hadden ze in hun oorlogsland moeten blijven.

Asielminister Marjolein Faber wil daarom bezuinigen op het activiteitenbudget voor asielzoekers. Dat zei ze vrijdag na de ministerraad naar aanleiding van het geannuleerde Efteling-uitje voor jonge asielzoekers. "Overal waar ik kan bezuinigen zal ik dat zeker doen", zegt de PVV-bewindsvrouw. Nu moet de pot voor activiteiten bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) geloven.

Hoewel het COA onder de politieke verantwoordelijkheid van het ministerie van Azië en Migratie valt, is het een zelfstandig bestuursorgaan. Het beslist zelf over uitvoering en uitgaven. Faber zegt echter: "Wie betaalbaar, bepalen". Ze wijst erop dat het COA wordt vervangen door het kabinet. "Er gaat natuurlijk gruwelijk veel geld naar die hele asielopvang."

Wat de asielminister betreft moet Nederland "absoluut niet aantrekkelijk zijn om hier naartoe te gaan". Ze zegt geen steun te zijn van "al die uitjes. Het is geen vakantieoord."

Faber wil zo snel mogelijk met het COA in gesprek over de activiteitenbudgetten. Eerder keurde de minister het alternatieve uitje voor de asieljongeren al af. Het gaat om zestig minderjarigen in het azc van Sint Annaparochie, van wie de helft daar woont zonder familie.

In een tegenreactie op het geannuleerde uitje is met verschillende inzamelingsacties ruim 204.000 euro opgehaald om de jongeren een dagje uit te bezorgen. Het COA onderzoekt nog hoe het geld bij de doelgroep kan komen.

Het voornemen te snijden in het activiteitenbudget is vrijdag niet besproken in de ministerraad, zei premier Dick Schoof bij zijn zeven persconferentie. Hij kijkt naar het gesprek tussen Faber en het COA af. "En als dat leidt tot beleidsvoorstellen van wetswijzigingen, dan zien we die vanzelf tegemoet treden."

"Het is allemaal ruis", reageert Anne-Marijke Podt van D66 op X. Volgens het Kamerlid werkt Faber niet aan draagvlak voor haar wetten, doet ze niets om overlast van asielzoekers tegen te gaan en te schieten ze niet op met het invoeren van afspraken uit het Europese migratiepact. "Ze maken alleen maar onzin en chaos, maar geen enkele oplossing."

bezuinigen op het activiteitenbudget voor asielzoekers. Dat zei ze vrijdag na de ministerraad naar aanleiding van het geannuleerde Efteling-uitje voor jonge asielzoekers. "Overal waar ik kan bezuinigen zal ik dat zeker doen", zegt de PVV-bewindsvrouw. Nu moet dus de pot voor activiteiten bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) eraan geloven.

Hoewel het COA onder de politieke verantwoordelijkheid van het ministerie van Asiel en Migratie valt, is het een zelfstandig bestuursorgaan. Het beslist zelf over uitvoering en uitgaven. Faber zegt echter: "Wie betaalt, bepaalt". Ze wijst erop dat het COA gefinancierd wordt door het kabinet. "Er gaat natuurlijk gruwelijk veel geld naar die hele asielopvang."

Faber wil zo snel mogelijk met het COA in gesprek over de activiteitenbudgetten. Eerder keurde de minister het alternatieve uitje voor de asieljongeren al af.