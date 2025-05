Trump is te spreken over importtarieven van 80 procent voor China

WASHINGTON (ANP) - "Een importtarief van 80 procent op Chinese goederen lijkt me goed", laat de Amerikaanse president Donald Trump weten via zijn socialemediaplatform Truth Social. "Maar het is nu aan Scott B", verwijst Trump naar zijn minister van Financiën Scott Bessent, die zaterdag de eerste gesprekken met China voert sinds het invoeren van de handelstarieven.

"China zou zijn markt moeten openstellen voor de VS - dat zou zo goed voor hen zijn!!! Gesloten markten werken niet meer", voegt Trump ook nog toe via zijn platform.

Eerder op vrijdag meldden bronnen aan persbureau Bloomberg dat de Amerikaanse regering hoopt de heffingen te verlagen tot onder de 60 procent. China zou daarvoor openstaan. Nu geldt nog een tarief van 145 procent op Chinese goederen, al zijn er uitzonderingen.

Bessent spreekt zaterdag en zondag in het Zwitserse Genève de Chinese vicepremier He Lifeng. De verlaging van de heffingen zou de spanningen tussen de twee grootmachten kunnen verminderen.