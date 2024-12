Finland onderzoekt storing met onderzeese elektriciteitskabel

HELSINKI (ANP/RTR) - Finland heeft volgens premier Petteri Orpo een onderzoek ingesteld naar een storing met een onderzeese elektriciteitskabel die tussen Finland en Estland loopt. Exploitant Fingrid maakte bekend dat zich een onverwachte storing voordeed op de kabel Estlink 2.

De kabel loopt via de Finse Golf van Estland naar Finland. "Zelfs met kerstmis staan de autoriteiten paraat om de zaak te onderzoeken" schreef Orpo op X. De storing heeft volgens Orpo geen invloed op de elektriciteitsvoorziening van de Finnen.

Autoriteiten in de regio zijn alert op mogelijke sabotagepogingen. De laatste jaren zijn er meerdere storingen aan elektriciteitskabels, gaspijpleidingen en telecomverbindingen in de Oostzee geweest. In november werden twee datakabels doorgesneden. Westerse inlichtingenfunctionarissen denken dat het Chinese schip Yi Peng 3 er iets mee te maken heeft. De bulkcarrier lag in de buurt van de kabels toen die beschadigd raakten.