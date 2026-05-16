Flinke rijen voor nieuw horloge, winkels rest van de dag dicht

door anp
zaterdag, 16 mei 2026 om 10:57
DEN HAAG (ANP) - De politie en de beveiliging van de Mall of the Netherlands in Leidschendam hebben zaterdagochtend een paar honderd mensen uit het winkelcentrum weggestuurd. Voor de Swatchwinkel stond een lange rij omdat daar zaterdag een nieuw horloge in de verkoop zou gaan.
"Er heerste een onrustige sfeer en er was wat ruzie. Toen de winkel besloot niet meer open te gaan, hebben we iedereen naar buiten gestuurd", zegt een woordvoerder van de politie Den Haag. Volgens de woordvoerder ging dat rustig en zijn daarbij geen aanhoudingen verricht.
Op de winkel hangt inmiddels een briefje met de tekst: "Deze winkel is dit weekend gesloten. De actie is afgelast."
Ook bij de Swatchwinkel in de P.C. Hooftstraat in Amsterdam stond een rij. Volgens Het Parool gaat het om honderden mensen. Een politiewoordvoerder laat weten dat ook deze winkel de rest van de dag dicht blijft en dat de mensen gevraagd is te vertrekken. Het ANP heeft Swatch Group gevraagd om een reactie.
