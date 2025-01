Fors minder drugs onderschept in haven Rotterdam dan in 2023

ROTTERDAM (ANP) - In de Rotterdamse haven is in afgelopen jaar een kleine 26.000 kilo drugs onderschept. Dat is fors minder dan in 2023 toen ruim 45.000 kilo werd ontdekt. Dat maakte het Hit And Run Cargo-team (HARC), een samenwerkingsverband van de douane, FIOD, zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie, bekend.

Ook het aantal aangehouden uithalers daalde fors. Waar in 2023 nog 452 uithalers werden opgepakt, waren dat er vorig jaar 266. Het grootste deel van de arrestanten is tussen de 18 en 22 jaar oud. De jongste was 14 jaar oud en de oudste 63. Onder de opgepakte uithalers zaten 59 minderjarigen.

In totaal werd in Nederland 38.000 kilo drugs onderschept. Dat is ook flink lager dan de bijna 60 ton in 2023.