Turkse centrale bank verlaagt rente voor tweede keer op rij

ANKARA (ANP/BLOOMBERG) - De Turkse centrale bank heeft het rentetarief in het land voor de tweede keer op rij verlaagd. In december werd de rente in Turkije al voor het eerst in bijna twee jaar verlaagd, omdat de torenhoge inflatie in het land wat lijkt af te koelen. Met de lagere leenkosten wil de centrale bank de Turkse economie stimuleren, die in een recessie is beland na een krimp in het tweede en derde kwartaal van 2024.

De rente werd opnieuw verlaagd met 2,5 procentpunt en bedraagt nu 45 procent. Die stap kwam overeen met de verwachting van economen. De Turkse rente en de inflatie liggen nog altijd ver boven de niveaus die we in Nederland kennen. De inflatie kwam volgens de laatste cijfers over december uit op 44,4 procent. Daarmee is de stijging van het prijspeil flink minder ten opzichte van de piek van meer dan 75 procent vorig jaar. In de eurozone bedraagt de inflatie 2,4 procent en in Nederland 3,9 procent, volgens de Europese rekenmethode. Het huidige rentetarief in het eurogebied is 3 procent.