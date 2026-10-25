Je lichtschakelaar staat al jaren op 'Auto'. Dan zoekt de auto zelf het juiste licht uit, denk je. Maar sinds de klok vannacht een uur terug is gegaan, valt de avondspits in de schemer, en juist dan gaat het vaak mis. In die stand brandt alleen de dagrijverlichting, totdat een lichtsensor vindt dat het donker genoeg is om over te schakelen op dimlicht.

Van achteren is je auto dan vaak donker.

De sensor is later dan de wet

Volgens Autoreview valt dat moment niet altijd samen met zonsondergang, terwijl je vanaf dan wettelijk dimlicht moet voeren. Alleen dagrijverlichting telt dan niet. Daar komt bij dat de achterlichten bij veel auto's niet meedoen met de dagrijverlichting. Vanaf je eigen stoel zie je dat niet: voor je auto zie je gewoon licht.

Is je auto niet goed verlicht terwijl dat wel moet, dan betaal je volgens Autoreview 190 euro plus 9 euro administratiekosten.

Eén knop voorkomt het

De oplossing is simpel. Autoreview raadt aan de schakelaar in het donker, en ook bij regen en mist, met de hand op dimlicht te zetten in plaats van op 'Auto' of de nulstand. Dan branden je voor- en achterlichten altijd. Kijk daarna even of het lampje voor dimlicht op je dashboard brandt.

Ruim een op de vijf auto's had een lichtgebrek

Ook als de schakelaar goed staat, is het licht lang niet altijd in orde. Bemiddelingsplatform AutoZoWeg.nl analyseerde de APK-gegevens van de RDW, meldt het ANP-persportaal. In 2025 noteerde de keurmeester bij 1,44 miljoen van de 6,76 miljoen gekeurde personenauto's een gebrek aan de verlichting, ruim een op de vijf. In de eerste helft van dit jaar was het aandeel even hoog als een jaar eerder.

Het vaakst ging het niet om een kapot lampje. Verkeerd afgesteld dimlicht werd 380.503 keer genoteerd. Volgens AutoZoWeg.nl verblindt te hoog de tegenligger, te laag verlicht de weg te kort. Autobahn wijst erop dat je dit zelf vaak niet merkt, omdat de koplamp gewoon brandt.

De meest genoteerde gebreken in 2025:

Dimlicht verkeerd afgesteld: 380.503 keer

Kentekenplaatverlichting kapot of ontbrekend: 359.967 keer

Stadslicht kapot: 253.917 keer

Onduidelijke lichtbundel van het dimlicht: 112.885 keer

Knipperlicht met de verkeerde kleur: 112.661 keer

Dim- of grootlicht kapot: 111.188 keer

Remlicht kapot: 109.164 keer

Dat betekent niet dat er nu 1,4 miljoen auto's met slecht licht rondrijden. Autobahn benadrukt dat het om gebreken bij keuringen in 2025 gaat, en dat veel daarvan tijdens de APK verholpen zijn.

Zo controleer je het in vijf minuten

Zet je auto in het donker voor een garagedeur of etalageruit. Doe het licht aan en loop een rondje: koplampen, stadslichten, achterlichten, knipperlichten en de verlichting van de kentekenplaat. Het remlicht controleer je volgens AutoZoWeg.nl alleen door achteruit tegen de deur of ruit te parkeren, op de rem te trappen en in de spiegel te kijken.

Repareren is meestal goedkoop. Bij een gewone gloeilamp kost een nieuw lampje een paar euro; de afstelling van de koplampen laat je in tien minuten bij een garage controleren.

Wat een kapot lampje kost

Rijden met een kapotte koplamp, kapot achterlicht of kapot remlicht kost in 2026 €190. Voor een knipperlicht betaal je €120. Over de kentekenplaatverlichting verschillen de bronnen: AutoZoWeg.nl en Univé noemen €60, Autobahn noemt op basis van de tarieven van het Openbaar Ministerie €65. Daar komen nog €9 administratiekosten bij.

Een gebrek dat bij de APK is genoteerd, levert niet vanzelf een boete op. Die krijg je pas als de politie je op straat met slecht licht ziet rijden. Rondje om de auto dus, en de schakelaar op dimlicht.