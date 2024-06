Franse oud-president Hollande koploper in eigen kiesdistrict

CORRÈZE (ANP/BELGA) - De voormalige Franse president François Hollande (2012-2017), die na zeven jaar een politieke comeback maakt, is als koploper uit de eerste ronde van de parlementsverkiezingen in zijn kiesdistrict Corrèze gekomen. Hij haalde 37,65 procent van de stemmen.

De 69-jarige Hollande is kandidaat voor de linkse coalitie Nieuw Volksfront. Zijn partij, de Socialistische Partij, is in die alliantie gestapt.

In zijn district versloeg Hollande in de eerste ronde de kandidaat van radicaal-rechts, Maïtey Pougey. Zij haalde 30,86 procent. Met Francis Dubois (28,63 procent) van de uiterst rechtse Les Républicains haalt nog een derde kandidaat de tweede ronde.

In de tweede ronde wordt gestemd in alle kiesdistricten waar geen kandidaat in een keer een meerderheid heeft gehaald.

In een toespraak riep Hollande op tot de vorming van een front om te verhinderen dat radicaal-rechts in de tweede ronde een absolute meerderheid in het parlement wint.