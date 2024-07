Zuid-Afrika kondigt nieuwe regering aan

PRETORIA (ANP) - De Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa heeft zondag zijn nieuwe regering aangekondigd. De oppositie heeft 12 van de 32 ministersposten gekregen. Het regerende ANC verloor na de verkiezingen in mei zijn parlementaire meerderheid.

Het Afrikaans Nationaal Congres, dat het land bestuurt sinds de komst van de democratie in 1994, behield belangrijke ministeries als Buitenlandse Zaken, Financiën, Defensie, Justitie en Politie.

De grootste coalitiepartner, de Democratische Alliantie (DA), kreeg zes ministersposten in handen, waaronder die van Binnenlandse Zaken, Milieu en Openbare Werken. De Inkatha Freedom Party (IFP) kreeg er twee, andere kleine partijen kregen er samen vier.

"De oprichting van de regering van nationale eenheid in haar huidige vorm is ongekend in de geschiedenis van onze democratie", zei de 71-jarige Ramaphosa vanuit Pretoria in een televisietoespraak.