Franse staatssecretaris laakt George Clooneys Franse paspoort

PARIJS (ANP/AFP) - De Franse staatssecretaris Marie-Pierre Vedrenne van Binnenlandse Zaken heeft kritiek geuit op de paspoorten die zijn verstrekt aan het gezin van de Amerikaanse acteur George Clooney. Volgens haar suggereert de beslissing een "dubbele standaard", zei ze tegen France Info.

Het nieuws dat Clooney, zijn vrouw Amal Clooney en hun twee kinderen de Franse nationaliteit hebben verkregen, komt op een moment dat de taaleisen voor staatsburgerschap worden aangescherpt onder nieuwe immigratieregels die 1 januari van kracht worden.

De 64-jarige Clooney bezit een landgoed in Zuid-Frankrijk, maar heeft toegegeven dat zijn Frans gebrekkig is. "Ik hou van de Franse cultuur en van jullie taal, ook al ben ik er na 400 lessen nog steeds niet goed in", zei hij in december tegen radiozender RTL - in het Engels. Zijn vrouw, een mensenrechtenadvocaat, spreekt wel vloeiend Frans.

Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken verklaarde dat de toekenning van de paspoorten aan de familie Clooney "voldoet aan de wettelijke voorwaarden" voor naturalisatie.