Wat is het belangrijkste bij een goede zoen volgens de wetenschap

Wat maakt een kus onvergetelijk? Niet zozeer de stand van je hoofd of de beweeglijkheid van je tong, maar wat zich in je hoofd afspeelt. Dat concluderen wetenschappers van de Abertay University na onderzoek onder deelnemers uit het Verenigd Koninkrijk en Italië.

De onderzoekers wilden achterhalen of een zoen vooral draait om lichamelijke aantrekkingskracht of dat er meer meespeelt. Via een uitgebreide online vragenlijst gaven proefpersonen inzicht in hun ervaringen met intimiteit. Ze beschreven wat voor hen een geslaagde kus typeert, hoe zij hun eigen zoenkwaliteiten inschatten en hoe vaak zij fantaseren over romantische of seksuele situaties.

Uit de analyse blijkt dat de beleving van een kus sterk samenhangt met innerlijke processen. Mensen die geregeld wegdromen over intimiteit, blijken meer waarde te hechten aan tederheid, spanning en emotionele verbondenheid tijdens het zoenen. Zelfs wanneer rekening werd gehouden met factoren als creativiteit of seksuele aandrang, bleef dat verband overeind.

Met andere woorden: een kus wordt niet alleen bepaald door wat je voelt op je lippen, maar ook door wat je verwacht, hoopt of verlangt.

Waarom de ene kus raakt en de andere niet

Volgens hoofdonderzoeker Christopher Watkins onderstrepen de bevindingen dat zoenen diep verweven is met persoonlijke beleving. De mentale bagage die iemand meeneemt – verlangens, herinneringen, verwachtingen – kleurt het moment. Dat kan verklaren waarom twee mensen dezelfde kus totaal anders ervaren. Voor de één is het een vluchtig gebaar, voor de ander een kantelpunt.

De studie werpt daarmee een nieuw licht op intimiteit. Waar eerder vooral werd gekeken naar lichamelijke prikkels, verschuift de aandacht nu naar verbeelding en emotionele context.

Kun je leren beter te kussen?

Dat een kus niet puur technisch is, betekent niet dat techniek er niet toe doet. Seksuoloog en zogeheten ‘kus-coach’ Stella Anna Sonnenbaum vertelde eerder in een interview met The Guardian dat niemand ooit uitgeleerd is als het om zoenen gaat. Volgens haar kan bewustzijn van je partner, variatie in tempo en aandacht voor non-verbale signalen een wereld van verschil maken.

Misschien is dat wel de belangrijkste les: een goede kus ontstaat waar lichaam en geest elkaar ontmoeten. Niet alleen je lippen, maar je hele binnenwereld kust mee.