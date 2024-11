De beste trucs om WhatsApp te gebruiken als een expert

Je gebruikt uiteraard Whatsapp . Je bent tevreden maar je weer dat er meer kan dat jij doet

Hoe lees je berichten zonder dat iemand het merkt?

Android: Houd de chat ingedrukt en selecteer 'Markeren als ongelezen'.

iPhone: Veeg de chat naar rechts en selecteer 'Markeren als ongelezen'.

Pin belangrijke chats vast

Heb je een paar contacten waar je vaak mee chat en wil je snelle toegang tot hun gesprekken? Dan kun je maximaal drie chats bovenaan vastpinnen, zodat ze altijd binnen handbereik zijn. Dit doe je zo:

Android: Houd de chat ingedrukt en klik op het punaise-icoon.

iPhone: Veeg de chat naar rechts en kies 'Vastpinnen'.

Verstuur berichten die vanzelf verdwijnen

WhatsApp biedt de optie om berichten te versturen die na een bepaalde tijd automatisch verdwijnen. Dit is handig voor gevoelige informatie die niet voor altijd in het gesprek bewaard hoeft te blijven. Je kunt kiezen dat berichten na 24 uur, 7 dagen of 90 dagen verdwijnen. Zo stel je het in:

Open de chat. Tik op de naam van de contactpersoon of groep. Selecteer 'Berichten met vervaldatum' en kies de gewenste tijdsduur.

Verstuur foto's en video's die maar één keer bekeken kunnen worden

Heb je een foto die de ontvanger maar één keer mag zien? WhatsApp heeft een functie waarmee je foto's en video's kunt versturen die na één keer bekijken verdwijnen. Dit is ideaal voor privébeelden of tijdelijke informatie. De ontvanger kan het bestand niet opslaan of delen, en het verdwijnt direct na het bekijken.

Gebruik WhatsApp in de ‘verborgen modus

’Soms wil je even ongestoord door je berichten scrollen zonder dat iemand ziet dat je online bent. Zet je telefoon in de vliegtuigmodus voordat je WhatsApp opent. Op deze manier kun je berichten lezen zonder de app je online-status of leesbevestiging te laten sturen. Vergeet niet WhatsApp volledig af te sluiten voordat je de vliegtuigmodus uitschakelt, anders ziet de afzender alsnog dat je het bericht hebt gelezen.

Deel je locatie in real-time

Wil je dat iemand je locatie kan volgen, bijvoorbeeld tijdens een reis? WhatsApp biedt de mogelijkheid om je locatie in real-time te delen voor een periode van 15 minuten, 1 uur of 8 uur. Dit stel je in door op het paperclip-icoontje te klikken en 'Locatie' te selecteren.

Formateer je tekst voor extra effect

Je berichten kunnen meer opvallen door gebruik te maken van tekstopmaak. Zo werkt het:

Vetgedrukt: Zet een woord of zin tussen sterretjes, bijvoorbeeld dit is vetgedrukt.

Cursief: Gebruik lage streepjes, bijvoorbeeld dit is cursief.

Doorstreept: Gebruik de tilde, bijvoorbeeld ~dit is doorgestreept~.

Monospace (vaste breedte): Gebruik drie accenttekens, bijvoorbeeld dit is monospace.

Stuur berichten naar jezelf

Wist je dat je WhatsApp kunt gebruiken als een persoonlijk notitieblok? Stuur jezelf berichten, links of bestanden door een chat met je eigen contact te starten. Dit kan handig zijn om snel iets op te slaan zonder een aparte notitie-app te gebruiken.

Maak snelkoppelingen naar chats

Op Android kun je snelkoppelingen naar je vaak gebruikte chats toevoegen aan het startscherm van je telefoon. Dit zorgt ervoor dat je met één tik direct in het gesprek zit, zonder de hele app te hoeven openen. Houd de chat ingedrukt, tik op de drie puntjes in de rechterbovenhoek en kies ‘Maak snelkoppeling’.

Verder lezen over dit onderwerp