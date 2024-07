Ga niet speculeren over motief van aanslag op Trump, zegt Biden

WASHINGTON (ANP) - Over het motief van de 20-jarige Thomas Matthew Crooks die zaterdag een moordaanslag uitvoerde op oud-president Donald Trump is nog niets bekend en moet niet worden gespeculeerd. Dat zei president Joe Biden tijdens een kort persmoment in het Witte Huis zondagmiddag (plaatselijke tijd).

"Ik ben dankbaar dat hij het goed stelt en aan de beterende hand is", zei Biden over zijn rivaal Donald Trump. "Er is in Amerika geen plaats voor dit soort geweld, of welk geweld dan ook. Een moordaanslag gaat in tegen alles waar we voor staan als natie - alles", zei hij.

Biden is naar eigen zeggen uitgebreid gebrieft door de veiligheidsdiensten. Ook heeft hij opdracht gegeven tot een onafhankelijk onderzoek naar de toedracht van de aanslag tijdens een campagnebijeenkomst van Trump in Pennsylvania. De uitkomst daarvan zou hij later bekend maken. Biden zei ook nog dat hij de Secret Service heeft gevraagd de veiligheidsmaatregelen rond de aankomende Republikeinse partijconventie opnieuw te bekijken.

Zondagavond om 20.00 uur (plaatselijke tijd) gaat Biden het Amerikaanse volk uitgebreider toespreken over de noodzaak van eenheid. Kort na de aanslag op zaterdag belde Biden met Trump. Over de inhoud van het gesprek maakte het Witte Huis niets bekend. Eerder op de avond had Biden het geweld al scherp veroordeeld.