Al uren druk in Amsterdamse cafés voorafgaand aan EK-finale

AMSTERDAM (ANP) - Het is al uren druk in Amsterdamse cafés voorafgaand aan de EK-finale die vanaf 21.00 uur in Berlijn gespeeld wordt door Engeland en Spanje. In Three Sisters Pub en O'reilly's Irish Pub in het centrum van de hoofdstad is het afgeladen, er worden dan ook geen reserveringen aangenomen.

De sfeer is goed en gezellig, laat een medewerkster van de Three Sisters Pub weten. In het café zitten Engelsen en Spanjaarden door elkaar, wel overheersen de Engelsen. Sinds 16.00 uur zit "de hut al vol".

Bij O'reilly's Irish Pub is het sinds 18.30 uur "onwijs druk, mensen kunnen nauwelijks nog naar binnen", aldus een medewerker. In de kroeg zitten haast alleen maar Engelsen, al heeft de medewerker het idee dat er ook wel een paar Spanjaarden tussen zitten. In totaal zijn er zo'n acht à tien schermen en ook nog een grote beamer in het midden van het café. De Engelse supporters zingen in afwachting van het duel luidkeels Engelse liederen mee, zoals het bekende nummer "It's coming home".