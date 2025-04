Gebedsdienst op Sint-Pietersplein na dood paus

VATICAAN-STAD (ANP/RTR/DPA/AFP) - Het Vaticaan houdt op het Sint-Pietersplein een openbare gebedsdienst na het overlijden van de paus. Die staat gepland voor 19.30 uur, meldt het Vaticaan.

Na de plotselinge dood van de paus waren al veel mensen naar het grote plein in Vaticaanstad getrokken. Het was enorm druk in de straten richting het Sint-Pietersplein.

Het Vaticaan had al laten weten dat het lichaam van de paus mogelijk op woensdag wordt overgebracht naar de Sint-Pietersbasiliek. Daar kunnen gelovigen dan afscheid komen nemen. Een datum voor de uitvaart is nog niet bekend.